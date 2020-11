"Batman: Soul of the Dragon" - zapowiedź nowej animacji z Mrocznym Rycerzem

Fani animowanego Batmana łączcie się – ten artykuł jest kierowany przede wszystkim do Was. Warner Bros. Home Entertainment zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun nowej kreskówki, w której pojawi się Mroczny Rycerz. Produkcja nosi tytuł Batman: Soul of the Dragon.