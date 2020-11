Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Paul Thomas Anderson zakończył zdjęcia do "Soggy Bottom" 0

Paul Thomas Anderson, czyli jeden z najważniejszych współczesnych reżyserów zakończył prace na planie zdjęciowym swojego nowego filmu. Teraz przed twórcą okres post-produkcji.

Na razie Paul Thomas Anderson nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat swojego nowego dzieła, które nosi roboczy tytuł "Soggy Bottom". Wiadomo tylko tyle, że akcja zostanie umiejscowiona w latach 70. i będzie to film z gatunku coming of age. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że zdjęcia do tego pasjonującego projektu właśnie się zakończyły.

Podobnie, jak wiele innych hollywoodzkich produkcji (i nie tylko), "Soggy Bottom" borykało się problemami związanymi z pandemią koronawirusa. Na szczęście większość prac udało się zrobić bezproblemowo, po tym jak w sierpniu rozpoczęto główne zdjęcia w Kalifornii.

Obsada aktorska filmu prezentuje się naprawdę wybornie. Na ekranie pojawią się między innymi Bradley Cooper, Alana Haim i Benny Safdie. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że w roli głównej zobaczymy Coopera Hoffmana. Jest to syn często współpracującego z Andersonem Philipa Seymoura Hoffmana, który zmarł w 2014 roku.

W sieci można znaleźć krążące pogłoski na temat postaci, którą gra Bradley Cooper. Miałby to być Jon Peters, producent Narodzin gwiazdy z 1976 roku, co prowadzi oczywiście do spekulacji, że fabuła może dotyczyć w jakimś stopniu kręcenia filmu, którego gwiazdami byli Barbra Streisand i Kris Kristofferson.

Na razie nie jest znana data premiery.

Źrodło: Twitter