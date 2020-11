Filmy, jak i seriale cieszą się coraz większą popularnością, szczególnie te tworzone dla czołowych telewizji internetowych. Okres pandemii koronawirusa jeszcze bardziej wzmocnił ich pozycje na rynku, kiedy nie można wyjść do kina. Ludzie zamknięci w domach, pozbawieni jakiejkolwiek rozrywki chętnie sięgają po ciekawe tytuły zamieszczane na Netflixie czy HBO GO. Ostatnie tygodnie to niekończący się zachwyt nad nowym serialem – Gambit królowej , w którym główną rolę odgrywa królewska gra, czyli szachy.

Przez ostatnie tygodnie najgłośniejszym serialem i bardzo dobrze ocenianym przez krytyków jest miniserial Netflix Gambit królowej, opowiadający o młodej szachistce Beth Harmony, w którą wcieliła się Anya Taylor-Joy. Jej celem jest stanie się najlepszą z najlepszych. Serial osadzony jest w latach 60. i 70. XX wieku i świetnie oddaje klimat tamtych lat w Stanach Zjednoczonych. Zarówno dekoracje przestrzeni, jak i stroje bohaterów genialnie wpasowują się w owe czasy. Jednak najważniejsze w tym serialu są szachy oraz bycie jak najlepszym w królewskiej grze.

Michał Kanarkiewicz / fot. materiały prasowe

Coraz więcej seriali i filmów wykorzystuje szachy jako pretekst do opowiedzenia pewnej historii, jak np. niedawno emitowany w kinach polski film z udziałem Roberta Więckiewicza Ukryta gra, który dostępny jest już na Netflix. Ale również i w naszych polskich serialach pojawia się ten motyw, chociażby w Ojcu Mateuszu, gdzie Artur Żmijewski w wielu scenach dla relaksu pogrywa w szachy.