Nowe stwory i mnóstwo akcji w kolejnej zapowiedzi "Monster Hunter" 0

Sony Pictures ujawniło oficjalny chiński zwiastun Monster Hunter, epickiego filmu o wielkiej bitwie opartego na międzynarodowej serii gier wideo o tej samej nazwie (stworzonej przez Kaname Fujiokę dla Capcom). Pierwszy pełny zwiastun zaprezentowaliśmy miesiąc temu, teraz mamy materiał napakowany mnóstwem akcji i potworów.

Nasz świat to tylko jeden świat. Gdzieś za nim istnieje inny – świat niebezpiecznych, potężnych potworów, którym rządzą, siejąc śmiertelny strach. Do tego świata zostaje wysłana porucznik Artemis wraz z elitarną jednostką wyspecjalizowanych żołnierzy. Szokujące uniwersum przeraża. W desperackiej próbie powrotu do naszego świata, odważna porucznik spotyka tajemniczego łowcę, którego niezwykłe umiejętności pozwoliły mu przetrwać i zadomowić się w tym potwornym miejscu. Mierząc się z brutalnymi atakami przerażających potworów, wojownicy łączą siły, by odnaleźć drogę do domu. Muszą także zamknąć portal, aby potwory nie przedostały się na Ziemię.

Jak dobrze widzimy aktualna sytuacja nie zachęca do wypuszczania kinowych nowości, które z założenia przynieść mają milionowe zyski, jak do tej pory dystrybutor utrzymuje, że produkcja trafi na duży ekran 30 grudnia, jednak nie mamy co przywiązywać się do tej daty, wydaje się to niemożliwe.

Za starami filmu stoi Paul W.S. Anderson. W głównej roli wystąpi Milla Jovovich, a partnerują jej Tony Jaa, Ron Perlman, T.I.Harris, Diego Boneta, Meagan Good i Josh Helman.

