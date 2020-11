Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zdjęcia z planu "Ms. Marvel" prezentują nam bohaterkę Kamalę Khan 0

Marvel Studios ruszył do przodu z realizacją serialu Ms. Marvel. W Atlancie trwają właśnie zdjęcia do kolejnej produkcji, która trafi na Disney+.

Na social mediach pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu serialu Ms. Marvel. Możemy na nich zobaczyć odtwórczynię głównej roli Iman Vellani, która wciela się w bohaterkę o imieniu Kamala Khan. Angaż tej młodej aktorki w Marvel Cinematic Universe ogłoszono we wrześniu tego roku i wówczas nie było jasne, kiedy studio chce wystartować z pracami. Marvel Studios kręci produkcję w Atlancie, czyli miejscu, do którego przyzwyczajeni są już fani MCU. W tym mieście trwają również prace nad Spiderem-Man 3, Lokim i kilkoma innymi projektami.

Na niektórych zdjęciach możemy zobaczyć Iman Vellani przebraną w kostium bohaterki. Zobaczcie sami, jak prezentują się fotki z planu udostępnione w mediach społecznościowych:

Serial będzie opowiadał o przygodach Kamali Khan. To pierwsza muzułmańska superbohaterka, która otrzymała własną komiksową serię. Kamala to nastolatka pakistańskiego pochodzenia, wychowana w New Jersey, która posiadła moc zmieniania kształtu swojego ciała. Tożsamość Ms. Marvel odziedziczyła po swojej idolce Carol Danvers, która została Kapitan Marvel.

Źrodło: MovieWeb