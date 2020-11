Reżyser "Jojo Rabbit" autorem kampanii świątecznej Coca-Cola 0

Przez lata Coca-Cola przyzwyczaiła nas do tego, że jej reklamy często wzruszają do łez i goszczą w naszych domach tak samo często jak kultowe produkcje. W tym roku marka świętuje setną rocznicę kampanii świątecznych – z tej okazji wyprodukowała spot pod hasłem "Najlepsze prezenty ukryte są w sercach". Do wykreowania wzruszającej historii miłości ojca i córki zaprosiła… samego Taikę Waititiego, nowozelandzkiego reżysera, zdobywcę Oskara i reżysera filmu Jojo Rabbit.

fot. materiały prasowe

Jak wiele zrobiłbyś, by podarować ukochanej osobie upragniony prezent w te Święta? Na to pytanie Taika Waititi odpowiada w najnowszym spocie świątecznym Coca-Coli. Historia, którą serwuje nam jeden z najbardziej ekstrawaganckich i kreatywnych twórców Hollywood, nie ma w sobie jednak nic z absurdu, który "nowozelandzki śmieszek" darzy tak dużym umiłowaniem. Wzruszająca do łez opowieść to zapis podróży ojca, który zmuszony jest do rozłąki z rodziną podczas Świąt. Wyjeżdżając, na progu domu zostawia córkę, która w ostatniej chwili wręcza mu list do Świętego Mikołaja. W wyniku własnego zapominalstwa, mężczyzna zmuszony jest wyruszyć w niebezpieczną podróż, by dostarczyć przesyłkę na Biegun Północny. Z miłości do ukochanej córeczki przemierza cały świat, by spełnić jej świąteczne marzenie. Jak jednak dowiemy się ze wzruszającego spotu, wymarzonym prezentem dziewczynki od początku był… on sam.

W tym roku Taika Waititi otrzymał Oskara za film Jojo Rabbit w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany, a jak mówi się o nim w Hollywood… to właśnie typ człowieka, z powodu którego wymyślono spójnik. Powiedzenie to odnosi się do wielu talentów Waititiego, wśród których dominują fotografia, aktorstwo, reżyseria, produkcja filmowa czy stand-up. Charakterystyczną dla siebie magię reżyser tchnął właśnie w tegoroczny spot Coca-Coli i choć odcisnął on na świątecznej produkcji uniwersalny dla siebie ślad, w spocie nie zabrakło postaci, które od lat towarzyszą kampaniom marki. Magiczną aurę wokół świątecznej opowieści wzmocniła także muzyka, skomponowana specjalnie do tej produkcji przez Alexa Baranowskiego. Główną rolę w spocie zagrał Cohen Holloway, znany już ze współpracy z nowozelandzkim reżyserem przy wielu filmach.

Jak wyglądała współpraca ze znanym reżyserem przy najnowszej reklamie marki?

Tworzenie reklamy Coca-Coli było zupełnie inne od naszych dotychczasowych doświadczeń. Taika był w LA, my w naszych domach w Wielkiej Brytanii, a ekipa filmowa w Nowej Zelandii. Wiązało się to z zarządzaniem różnicą czasu, jednak praca z reżyserem wszystko rekompensowała. Taika to świetny gawędziarz. Ma rzadką umiejętność zmieniania biegu historii w ciągu kilku chwil. Właśnie dlatego byliśmy bardziej niż pewni, że będzie on w stanie przeprowadzić nas przez wszystkie emocje, których szukaliśmy, aby historia w spocie Coca-Coli poruszyła widzów na całym świecie.

wspominają Ben Shaffery i Tomas Coleman z agencji kreatywnej Wieden+Kennedy London, odpowiadającej za produkcję reklamy

W tym roku marka obchodzi stulecie swoich świątecznych kampanii reklamowych. Na przestrzeni ostatnich stu lat Coca-Cola wykreowała historyczne postacie Świętego Mikołaja i polarnego niedźwiedzia, a także jingiel "Coraz bliżej święta". Na stałe zagościły one w domach oraz kulturze popularnej, stając się jednocześnie niezwykle rozpoznawalnym elementem świątecznych działań Coca-Coli.

