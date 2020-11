Apple nabywa prawa do filmu ''Tetris'' 0

Jak donoszą zagraniczne media film 'Tetris' trafi na platformę Apple TV+. Serwis ten zakupił bowiem prawa do niego. W roli głównej wystąpi Taron Egerton.

Film Tetris opowie o kulisach powstania legendarnej i popularnej na całym świecie gry polegającej na układaniu w odpowiedni sposób spadających klocków. Gra ta po raz pierwszy pojawiła się w 1984 roku.

Egerton wcieli się w Henka Rogersa, przedsiębiorcę i holenderskiego projektanta gier wideo. To on jako pierwszy zapewnił sobie prawa do dystrybucji gry na konsole i przedstawił ją światu, który się w niej zakochał. Gra wymyślona została przez radzieckiego programistę Alexeya Pajitnova. Rogers w latach 80 pomógł mu angażując się w sądową batalię dotyczącą praw autorskich.

Rola Pajitnowa nie została jeszcze obsadzona. W filmie pojawią się także biznesmeni Robert i Kevin Maxwell, którzy będą antagonistami głównych bohaterów. Scenariusz do Tetris napisał Noah Pink. Za reżyserię filmu odpowiada Jon S. Baird.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w Szkocji w grudniu tego roku. Data premiery filmu jak na razie nie jest jeszcze znana.

Źrodło: screenrant