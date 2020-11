Festiwalowe studio i spotkania z twórcami na AFF Pięć Smaków 0

Festiwalowe studio i spotkania z twórcami. Dla Pięciu Smaków filmy to zawsze mosty łączące ludzi: w tym roku festiwal odbywa się w bezkresnym on-line i tam właśnie przenoszą się festiwalowe dyskusje, komentarze i wymiany opinii! Warto wpaść tam na rozmowy z twórcami, debaty z udziałem ekspertów – a także codzienne spotkania w festiwalowym studiu na żywo.

Pięciosmakowe filmy prowokują do dyskusji i pytań. Warto dzielenić się swoimi wrażeniami, przemyśleniami, szukania opinii i rekomendacji, eksplorowania poruszanych w programie tematów na facebookowej grupie Pięć Smaków – Kino Azji. To tam nowi widzowie i stali bywalcy festiwalu mogą pisać o największych festiwalowych odkryciach, komentować pięciosmakowe wydarzenia i umawiać na synchroniczne seanse.

Studio festiwalowe to miejsce bezpośrednich spotkań z widzami, emitowanych na żywo na facebookowym kanale oraz na stronie festiwalu. Każdego dnia o 10:00 przy porannej kawie organizatorzy będą polecać filmy według różnych tematycznych kluczy i dzielić własnymi emocjami z seansów. Podpowiedzą, w jakich tytułach szukać najlepszej muzyki, których filmów nie mogą przegapić rodzice nastolatków i w jakich fabułach można spodziewać się najbardziej soczystych scen akcji.

Codziennie o 19:00 można odwiedzać również na pięciosmakowy czerwony dywan. Z warszawskiego studia będzie można połączyć się z twórcami w Azji, by wspólnie poczuć festiwalową atmosferę, porozmawiać o bieżącej sytuacji w świecie filmu i porozmawiać o programie Pięciu Smaków. Pojawi się między innymi singapurska ekipa filmu To nie przepis mojej matki, który na Pięciu Smakach ma swoją międzynarodową premierę, czy Pen-ek Ratanaruang, mistrz gry konwencją i jeden z najciekawszych autorów budujących nowe kino Tajlandii.

Cykl rozpocznie się 25 listopada o 10:00, wraz z rozpoczęciem działania platformy VOD. Oficjalna gala otwarcia będzie miała miejsce o godzinie 19:00 – gościem studia będzie Joko Anwar, mistrz kina gatunkowego, który na tegorocznych Pięciu Smakach prezentuje pierwszy indonezyjski film superbohaterski Gundala i zakorzeniony w lokalnej mitologii horror Córka przeklętej ziemi. Po rozmowie na wyjątkowy DJ set Pawła Klimczaka z dźwiękami koreańskiej sceny niezależnej.

W czasie wszystkich spotkań na żywo czekamy również na pytania i komentarze od widzów – organizatorzy chętnie porozmawiają o odbiorze przez uczestników tegorocznego programu i wrażeniach z filmowych seansów!

Rozmowy z twórcami i prelekcje

Filmom prezentowanym na festiwalowej platformie towarzyszą zapowiedzi, przygotowane przez organizatorów, którzy opowiadają o kulisach produkcji i kulturowym kontekście pięciosmakowych tytułów.

O swoich produkcjach opowiadają też twórcy: po niektórych festiwalowych seansach pojawi się możliwość odtworzenia nagranego wcześniej Q&A. Wśród tegorocznych festiwalowych gości znajdzie się między innymi Miwa Nishikawa, ceniona japońska reżyserka i pisarka, autorka łączącego kino psychologiczne z gangsterskim dramatem filmu Pod otwartym niebem. O swojej miłości do Hongkongu opowiedzą nam Kate Reilly i Leung Ming-kai, twórcy Wspomnień, które dławią, trunków, które je naprawią, a o ekologii, życiu na Tajwańskim wybrzeżu i inspiracjach Tarkowskim porozmawiamy z Limem Lungyinem, autorem Wioski Ohong.

Akademia Azjatycka

Festiwal to również okazja do pogłębionych analiz i dyskusji wokół tematów przewijających się w programie. W tym roku okołofilmowe rozmowy z ekspertami znajdą swoje miejsce na łamach podcastu Azja kręci. Cykl towarzyszący 14. edycji Pięciu Smaków to cztery odcinki, pokazujące szerszy kontekst pokazywanych na festiwalu filmów:

Azjatycki VR: O historii kina wirtualnej rzeczywistości i kierunkach jego rozwoju opowie Stanisław Liguziński, kurator sekcji VR

Hongkong dziś: O niezwykłej historii regionu, aktualnych przemianach politycznych i hongkońskiej tożsamości rozmawiamy z Mirosławem Adamczakiem, konsulem RP w Hongkongu w latach 2014-2019

Złe matki: O przełamywaniu stereotypowego wizerunku macierzyństwa we współczesnym kinie rozmawiamy z Adrianą Prodeus, krytyczką filmową

Indyjski hip-hop: O fenomenie indyjskiej sceny rapu opowiada Filip Kalinowski, redaktor muzyczny

Debata na żywo

W niedzielę 29 listopada o 16:00 na facebookowym profilu Pięciu Smaków oraz na stronie internetowej festiwalu odbędzie się debata "Kino czułe społecznie. Kto jest pasożytem w kapitalizmie?" towarzysząca sekcji Parasites.

Nowe koreańskie kino posłuży za punkt wyjścia do rozmowy o tym, w jaki sposób język filmu przepracowuje temat nierówności społecznych i ekonomicznych. Zostanie podjęte pytanie w jakim wymiarze podział klasowy jest problemem globalnym, z czego wynika szczególnie silne zaangażowanie koreańskiego kina w kwestie społeczne, czy perspektywa Korei Południowej jest przekładalna na perspektywę polską, oraz czy kino podejmujące temat rozwarstwienia społecznego podsuwa nam jakiekolwiek pomysły na przełamanie kapitalistycznego impasu. Istotnym kontekstem w dyskusji będzie sukces filmu Parasite w reżyserii Joon-ho Bonga oraz refleksja nad tym, na ile koncentracja na wątku klasowym jest czymś nowym w kinie, a na ile była w nim obecna zawsze – i co sam fakt postawienia takiego pytania mówi nam o naszych współczesnych lękach i nadziejach.

Spotkanie poprowadzi Zuzanna Kowalczyk z "Pisma. Magazynu opinii" – dziennikarka, redaktorka i kulturoznawczyni.

14. edycja festiwalu odbędzie się w Internecie w dniach 25 listopada – 6 grudnia 2020.