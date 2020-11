HER DOCS w tym roku w formie ONLINE. Nie w kinowej sali, ale z jakimi filmami! 0

Cykl HER Docs ONLINE to nowa inicjatywa, a w niej wyjątkowe filmy dokumentalne autorstwa kobiet i spotkania w digitalowej odsłonie.

To przedłużenie całorocznej działalności, skupionej na upowszechnianiu twórczości kobiet, a także edukacji poprzez film dokumentalny. Podczas HER Docs ONLINE dostaniemy możliwość zobaczenia pięciu pełnometrażowych filmów dokumentalnych. Trzy z nich to niezaprzeczalne hity pierwszej edycji HER Docs Film Festival – Organizatorzy mają też dla nas dwa nowe filmy, które pokażemy premierowo.

Pięć filmów w programie to pięć różnorodnych historii oraz pięć wyjątkowych reżyserek, które tym razem zabiorą nas w podróż m.in. do Berlina, Iranu, Rwandy, Korei Południowej, a nawet na odległe antypody. Każda z tych opowieści jest inna i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że niewiele je łączy. Jednak filmy te wybrane zostały przede wszystkim ze względu na bijącą z ekranu siłę ich bohaterek, a także wrażliwość reżyserek w ich obrazowaniu. Ale punktem wspólnym jest jeszcze jedna ważna idea.

Polityczne jest prywatne, a prywatne polityczne jak pisze Michał Matuszewski w opisie filmu Nie zapomnij mnie. Dziś hasło feministek z lat 60. ubiegłego wieku na powrót stało się niezwykle aktualne. Odbieranie kobietom prawa wyboru, czy prześladowania osób LGBTQ+ drastycznie przypomniały nam, że wobec systemowego ograniczania wolności grupom marginalizowanym nigdy nie powinnyśmy/iśmy pozostać obojętne/i.

Wszystkie filmy w programie HER Docs ONLINE na swój sposób dotykają tego problemu. Czy to kwestia osobistego oporu względem zamykającego nas w sztywnych ramach systemu i szukanie swojej tożsamości (Ewa nie chce spać), poruszająca refleksja na temat współczesnej migracji i osobistych prób pomocy potrzebującym (Wyspa głodnych duchów), problem społecznego ostracyzmu samotnych matek w Korei Południowej (Nie zapomnij mnie), konsekwencje ludobójstwa i związana z nimi kolektywna, aktywistyczna działalność kobiet (Bóg ma wolne w niedzielę), czy w końcu zagadnienie pracy z rodzinną traumą, spowodowaną sytuacją polityczną w ojczystym kraju, przemocą i prześladowaniami (Urodzona w Evin) – wszystkie te historie łączy potrzeba obywatelskiego sprzeciwu i pragnienie walki o lepsze jutro.

Jako niezależnej, oddolnej inicjatywie, która powstała z chęci wspierania kobiet i potrzeby zmiany status quo, organizatorkom leżą na sercu problemy zarówno otaczającej nas wszystkich lokalnej społeczności, jak i współczesnego świata. Poprzez pokazy inspirującego, zaangażowanego kina, które nie pozostawia publiczności obojętną, festiwal pragnie przyczynić się do dyskusji, na tak istotne dziś tematy. Głęboko wierzymy, że to, kto je porusza i stoi za kamerą, ma znaczenie, a film dokumentalny i siła wizualnej (her)storii ma moc inspirowania realnych zmian.

Dlatego w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie zachęcamy Was do wsparcia twórczości kobiet i poznania bohaterek i bohaterów, których poruszające historie pozostaną z Wami na długo. Mamy nadzieję, że tak jak nam, dodadzą Wam one siły i otuchy.