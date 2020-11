Kurt Russell twierdzi, że hollywoodzkie gwiazdy nie powinny mieszać się w politykę 0

Kurt Russell uważa, że gwiazdy Hollywood nie powinny publicznie wypowiadać się w kwestiach politycznych, ponieważ takie postępowanie tylko szkodzi ich wizerunkowi.

Kurt Russell to stara szkoła. Potwierdza to na każdym kroku. Tym razem kultowy aktor odniósł się do swoich kolegów i koleżanek po fachu, którzy bardzo często mieszają się w kwestie politycznie, nie mając jednocześnie za bardzo pojęcia o czym mówią.

Zawsze byłem kimś, kto czuje, że robimy z siebie nadwornych błaznów. To właśnie robimy. Jeśli o mnie chodzi, powinieneś odejść od mówienia czegokolwiek w kwestiach politycznych, aby publiczność mogła patrzeć na ciebie przez pryzmat twoich ról. Nie ma powodów, dla których gwiazdy nie mogą zgłębiać danego tematu. Myślę jednak, że smutne w tym wszystkim jest to, że tracą status nadwornych błaznów. A ja tym właśnie jestem, do tego się urodziłem. Nadworny błazen jest jedynym, który może wejść do zamku i wyśmiać króla, oczywiście zachowując odpowiednie granice. Myślę, że była to ważna część wszystkich kultur w historii i chciałbym, aby pozostała także w naszych czasach.

mówił Kurt Russell

A Wy co sądzicie o jego słowach? Czy współcześni aktorzy, którzy poniekąd są odpowiednikami "nadwornych błaznów" i mają dostarczać ludziom rozrywkę, powinni wypowiadać się w ważnych, politycznych kwestiach publicznie? W końcu ich słowa trafią do wielu ludzi na świecie.

Niebawem Kurta Russella będziemy mogli oglądać w filmie Kronika świąteczna 2.

Źrodło: The Hollywood Reporter