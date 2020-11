Tenoch Huerta dołącza do obsady sequela ''Czarnej pantery'' - zdjęcia do filmu w przyszłym roku 0

Sequel filmu Czarna Pantera jednak powstanie. Po niespodziewanej w tym roku śmierci Chadwicka Bosemana, odtwórcy tytułowej roli kontynuacja stanęła pod znakiem zapytania. Marvel Studios postanowiło jednak z niej nie rezygnować i już zapowiedziało datę rozpoczęcia zdjęć do produkcji.

Jak donoszą zagraniczne media ekipa na plan Czarnej Pantery 2 wejść ma w lipcu 2021 roku. Zdjęcia powstawać będą w Atlancie i potrwają co najmniej pół roku. Jak na razie nie wiadomo jak studio zamierza poradzić sobie z utratą Bosemana. Choć cyfrowego dubletu gwiazdy z pewnością się nie doczekamy. Pogłoski te zdementowała Victoria Alonso, wiceprezes Marvel Studios.

Za reżyserię i scenariusz sequela ponownie odpowiada Ryan Coogler. Do głównej obsady dołączył Tenoch Huerta, który wcieli się w antagonistyczną postać. W kontynuacji powrócą Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke i Angela Bassett.

Czarna Pantera opowiada o tym, jak T’Challa po śmierci swojego ojca, króla Wakandy, wraca do rodzinnego kraju, by objąć tron. Wkrótce Wakanda zostaje napadnięta przez dawnego wroga. W obliczu niebezpieczeństwa młody władca zbiera sojuszników i robi wszystko, aby pokonać groźnego przeciwnika i ochronić swój dotąd pozostający w izolacji lud, jego kulturę i całą wysoce rozwiniętą technologicznie cywilizację. By udowodnić, że jest godzien miana króla, T’Challa jako Czarna Pantera staje w obronie nie tylko swojej ojczyzny, ale i całego świata.

Premiera Czarnej Pantery 2 zaplanowana jest na 6 maja 2022 roku.

