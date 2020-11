Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kate Winslet opisuje kulisy kręcenia niezwykłej podwodnej sceny w "Avatarze 2" 0

Kate Winslet podzieliła się z fanami czekającymi na sequel Avatara kulisami niezwykłej sceny, którą kręcona na dnie ogromnego zbiornika wodnego.

Media społecznościowe obiegły zdjęcia z planu, na których laureatka Oscara jest całkowicie zanurzona w wielkim zbiorniku wodnym, ubrana w kombinezon… z ogromnymi skrzydłami.

To było coś niesamowitego. Zgadza się, chodziłam po dnie zbiornika. To była wielka ceremonialna sekwencja z tymi wielkimi i ciężkimi skrzydłami. Rzecz w tym, że kiedyś wiesz, iż możesz wytrzymać siedem minut pod wodą, to stoisz tam bez strachu. Właściwie mogłam polegać na własnych zdolnościach, aby wytrzymać tak długo. Nie bałam się. Pod wodą było bardzo bezpiecznie. Przy każdym aktorze było dwóch nurków, przy każdej podwodnej kamerze było dwóch nurków. W tym zbiorniku było tak wielu ludzi. Prawdopodobnie czułam się tam bezpieczniej niż na lądzie.

powiedziała Winslet

Pomimo tego, że fabuła Avatara 2 jest utrzymywana w tajemnicy, to wiemy, że film będzie eksplorował oceany obcej planety Pandora. Aby tego dokonać James Cameron zlecił zbudowanie specjalnego sprzętu do kręcenia pod wodą, a także zalecił obsadzie aktorskiej intensywne szkolenie z nurkowania głębinowego. To właśnie te treningi sprawiły, że Kate Winslet uwolniła się od lęków związanych z wodą, a kręcenie sekwencji wodnych stało się niesamowicie uspokajającym doświadczeniem.

Avatar 2 pojawi się w kinach 16 grudnia 2022 roku.

Źrodło: Collider