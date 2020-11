Za naszą rzeczywistością kryje się inna - zobaczcie zwiastun duńskiego serialu ''Równonoc'' 0

Platforma Netflix zaprezentowała pierwszą teaserową zapowiedź swojego nowego duńskiego serialu Równonoc. Jego fabuła opiera się na popularnym w Danii słuchowisku radiowym Equinox.

fot. netflix

Za serial odpowiada Tea Lindeburg. W obsadzie aktorskiej znajdują się m.in. Danica Curcic, Karoline Hamm, Viola Martinsen, Lars Brygmann, Hanne Hedelund, Fanny Leander Bornedal, Eskil Tonnesen i Peder Holm Johansen.

Oto oficjalny opis fabuły:

W 1999 r. w niewyjaśniony sposób z powierzchni ziemi zniknęła cała klasa licealistów, w tym siostra Astrid, która miała wówczas zaledwie 10 lat. To przedziwne zdarzenie odcisnęło na niej duże piętno i stało się powodem dręczących ją makabrycznych wizji. W 2020 r. Astrid wiedzie spokojne i niczym niezmącone życie rodzinne. Jednak koszmary z przeszłości nagle powracają i nie dają się łatwo odpędzić. Gdy w tajemniczych okolicznościach umiera jedna z osób, które z 1999 r. uszły z życiem, kobieta postanawia raz na zawsze wyjaśnić, co przydarzyło się wówczas uczniom liceum. W trakcie swojego prywatnego śledztwa odkrywa mroczną i przerażającą prawdę, a także dowiaduje się, że jest wmieszana w całą sprawę w sposób, w jaki nigdy by się tego nie spodziewała.

Patrząc na poniższą zapowiedź ukazuje nam się opowieść pełna mroku przywodząca na myśl inny serial, który niedawno się zakończył – niemiecki Dark.

Premiera serialu już 30 grudnia br. tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix