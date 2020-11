Joaguin Phoenix będzie gwiazdą nowego filmu reżysera ''Midsommar''? 0

Joaquin Phoenix, aktor który wielką popularność zyskał za sprawą zeszłorocznego filmu Joker, w którym wcielił się w postać ikonicznego przeciwnika Batmana i cieszącego się najgorszą sławą superprzestępcę uniwersum DC, ma teraz szanse wystąpić w nowej produkcji Ariego Astera.

fot. materiały prasowe

Aster to reżyser dwóch uznanych filmów – Midsommar. W biały dzień i Dziedzictwo. Hereditary. Jego nowy projekt nosi tytuł Beau is Afraid i również utrzymany ma być w podobnym tonie co poprzednie filmy tego twórcy. Phoenix prowadzi właśnie końcowe rozmowy dotyczące otrzymania angażu do głównej roli. Twórcy filmu z informacją o terminie rozpoczęcia zdjęć oczekują na decyzję Pheonixa, bowiem są gotowi dostosować się do jego dyspozycyjności.

Beau is Afraid opisywany jest jako surrealistyczny horror, którego fabuła skupi się na niezwykle niespokojnym, ale miło wyglądającym mężczyźnie imieniem Beau, który ma napięte relacje ze swoją apodyktyczną matką z powodu braku w swoim życiu ojca, którego nigdy nie poznał.

Beau dowiaduje się o śmierci swojej matki, która zginęła w tajemniczych okolicznościach. Po powrocie do domu dokonuje niepokojącego odkrycia na temat swojej przeszłości. Podczas podróży w głąb siebie napotyka na różne szalone nadprzyrodzone zagrożenia. głosi oficjalny opis filmu

Ari Aster ponownie będzie pełnił funkcję reżysera, scenarzysty i producenta wykonawczego za pośrednictwem Square Peg. Dystrybucją filmu prawdopodobnie zajmie się studio A24, które współpracowało już z reżyserem przy jego dwóch poprzednich filmach.

Źrodło: DiscussingFilm