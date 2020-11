Jason Segel, Dakota Johnson i Casey Affleck w zwiastunie wzruszającego dramatu "Our Friend" 0

Czy lubicie sobie czasami popłakać przy filmie? Jeśli tak to Our Friend wydaje się być potencjalnym tytułem dla Was. W sieci zadebiutował właśnie zwiastun tego słodko-gorzkiego dramatu w gwiazdorskiej obsadzie.

Jason Segel, Dakota Johnson i laureat Oscara Casey Affleck to trzy największe gwiazdy dramatu Our Friend, który zapowiada się na potencjalny wyciskacz łez.

Scenariusz powstał na bazie artykułu "The Friend: Love is Not a Big Enough Word" autorstwa Matt Teague. Jest to historia Teague’a i Nicole, która otrzymuje tragiczną informację od lekarzy – zdiagnozowany zostaje u niej nieuleczalny rak. W obliczu zbliżającej się śmierci para musi wychowywać swoje córki. Wtem na ratunek rusza ich wspólny przyjaciel Dane, który wychodzi z propozycją wprowadzenia się do ich mieszkania i pomocy przy dzieciach. Pobyt Dane’a ma początkowo być tymczasowy, jednak mężczyzna ostatecznie odrzuca wszystkie swoje inne obowiązki, aby być z przyjaciółmi aż do nieuchronnego końca.

Film wyreżyserowała Gabriela Cowperthwaite. Światowa premiera produkcji miała miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2019 roku. Our Friend trafi do wybranych kin oraz dystrybucji cyfrowej 22 stycznia 2020 roku.

Źrodło: Collider