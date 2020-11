"WandaVision" - bohaterowie będą mówili do kamery na wzór "Biura" czy "Współczesnej rodziny" 1

WandaVision to jeden z największych znaków zapytania kolejnego etapu Kinowego Uniwersum Marvela. Serial, który za jakiś czas zadebiutuje na platformie Disney+ zapowiada się na coś zupełnie nowego i świeżego. Potwierdzają to kolejne informacje dotyczące produkcji.

Elizabeth Olsen i Paul Bettany ponownie wcielą się w postacie znane z wielkiego ekranu. Duet jeszcze raz sportretuje Scarlett Witch i Visiona w serii zatytułowanej WandaVision. Produkcja będzie składała się z sześciu epizodów i opowie historię superbohatera przez pryzmat sitcomu. Kevin Feige, czyli człowiek odpowiedzialny za MCU zdradził ciekawy szczegół związany z owym tytułem.

Serial ma wykorzystywać formę paradokumentu podobną do tego, którą mogliśmy oglądać we Współczesnej rodzinie czy Biurze. Bohaterowie WandaVision będą zwracali się bezpośrednio do kamery. Jest to coś zupełnie nowego, jeśli chodzi o komiksowy świat Marvela znany z wielkiego ekranu. Zresztą już wycieczka po historii sitcomów może wydawać się radykalnym odejściem dla MCU, jednak Feige nie raz opowiadał o swojej wielkiej miłości do starych seriali komediowych – wymieniał między innymi The Dick Van Dyke Show, Kocham Lucy czy Ożeniłem się z czarownicą.

Nie wiem, jak Wy, ale ja jestem coraz bardziej zaintrygowany tą produkcją. Premiera na Disney+ ma mieć miejsce jeszcze w tym roku.

Źrodło: Collider