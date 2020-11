Siostry Molyneux napiszą scenariusz nowego "Deadpoola" dla Marvel Studios! 0

Deadpool 3 wreszcie rusza do przodu. Marvel Studios zatrudnił dwie scenarzystki do napisania skryptu wyczekiwanego threequela!

Siostry Molyneux – Wendy i Lizzie zostały zatrudnione przez Marvel Studios do napisania scenariusza widowiska Deadpool 3. Aktualnie panie pracują przy serialu "The Great North", jako współautorki wraz z Minty Lewis. Wcześniej miały okazję między innymi pisać scenariusze do serialu animowanego Bob's Burgers. Za jedną ze swoich prac otrzymały nawet nagrodę Emmy.

Podobno spotkania z różnymi scenarzystami odbywały się od miesiąca i brał w nich udział również odtwórca roli tytułowej, czyli Ryan Reynolds. Finalnie aktor oraz ludzie z Marvel Studios zdecydowali, ze to właśnie wizja sióstr Molyneux idealnie pasuje do Deadpoola i jego świata. Oczywiście trzecia część cyklu o Pyskatym Najemniku nadal jest na wczesnym etapie realizacyjnym, to dla fanów najważniejszy powinien być fakt, że wreszcie coś ruszyło do przodu.

Teraz oczywiście najważniejsze dla Reynoldsa, Marvela oraz Walta Disneya będzie znalezienie odpowiedniego tonu, który pozwoli na wprowadzenie Deadpoola do świata MCU. Jeszcze wiele miesięcy temu Marvel Studios było nieugięte, jeśli chodzi o kategorię wiekową R, jednak z czasem podejście do tego tematu uległo zmianie. Na ten moment nie wiadomo kto będzie reżyserem. Jest oczywiście szansa na to, że zatrudniony ponownie zostanie David Leitch, jednak w kuluarach mówi się, że studio będzie chciało znaleźć kogoś nowego.

Potwierdzenie angażu sióstr Molyneux na Twitterze Deadpoola:

Źrodło: Deadline