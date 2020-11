Nadchodzi koniec ''The Expanse'' - Amazon zamówił finałowy sezon 0

Niestety, ale wszystko kiedyś musi się zakończyć, nawet jeden z najlepszych seriali science fiction ostatnich lat. Amazon dał właśnie zielone światło na produkcję szóstego sezonu The Expanse, który zakończy tą kosmiczną serię.

fot. materiały prasowe

Decyzję o przedłużeniu serialu na finałowy sezon podjęto jeszcze przed premierą piątego sezonu, który zadebiutować ma 16 grudnia 2020 roku.

Wstępnie ustalona została data rozpoczęcia zdjęć do ostatniego sezonu. Ekipa wejść ma na plan 20 stycznia 2021 roku, oczywiście jeśli szalejąca pandemia koronawirusa nie pokrzyżuje tych planów. Powróci większość stałej obsady serialu, a całość poprowadzi showrunner Naren Shankar, od początku związany z tą serią. Nie zobaczymy jednak aktora Casa Anvara, który wcielał się w postać Alexa Kamala. Zrezygnowano z jego usług po tym jak latem oskarżony został o molestowanie seksualne.

Akcja serialu dzieje się w dalekiej przyszłości. W piątym sezonie ujrzymy jak ludzie opuszczają Układ Słoneczny w poszukiwaniu nowych domów. Cenę za eksploatację Pasa w końcu trzeba zapłacić. Dla załogi Rocinante przeszłość i teraźniejszość zbiegają się co ma osobiste skutki i szerokie represje w całym Układzie Słonecznym. Seria oparta jest na popularnej powieści science-fiction autorstwa Jamesa S.A. Coreya.

Pierwotnie serial ten należał do stacji Syfy, ta jednak zdecydowała się go anulować po zaledwie trzech sezonach. Produkcję uratował Amazon, co okazało się dla platformy strzałem w dziesiątkę.

Czekacie na nowe przygody załogi Rocinante?

Źrodło: deadline