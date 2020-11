Zwiastun finałowego 11. sezonu serialu ''Shameless - Niepokorni'' 0

Serwis Showtime opublikował pierwszą pełną zapowiedź nadchodzącego 11 i zarazem finałowego sezonu serialu Shameless – Niepokorni, opowiadającego o problemach rodziny Gallagher.

Wielodzietna rodzina Gallagherów to chodząca patologia: kradną, kłamią, piją, prowadzą nielegalne działalności… Ojciec imieniem Frank to wiecznie pijany chodzący po okolicy, szukający okazji do zdobycia łatwych pieniędzy, aby mieć się za co napić obibok. W domu pojawia się głównie, kiedy przychodzi renta. Jego żona opuściła rodzinę bez słowa parę lat temu. Wszystkie obowiązki związane z wychowaniem pozostałych dzieci i utrzymaniu domu spadły na najstarszą z córek, Fionę.

W ostatnim sezonie zobaczymy jak ta niecodzienna rodzina radzi sobie z wyzwaniami spowodowanymi obecną światową pandemią jednocześnie starając się ogarnąć własne osobiste problemy. Frank konfrontuje się z własną śmiertelnością i zerwanymi przez nałogi więzami rodzinnymi, a Lip zostaje nową głową rodziny. Nowożeńcy Ian i Mickey starają się ogarnąć zasady i obowiązki związane z małżeństwem, Deb godzi się ze swoim samotnym macierzyństwem, Carl dostaje pracę w organach ścigania, a Kevin i Veronica muszą zdecydować czy warto walczyć o życie w South Side.

Premiera finałowego sezonu serialu już 6 grudnia 2020 roku.

