Tom Holland i Ciara Bravo na nowych zdjęciach z planu biograficznego dramatu ''Cherry''

Wytwórnia AGBOfilms założona przez braci Russo za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała nowe zdjęcia z nadchodzącego dramatu kryminalnego Cherry. Gwiazdą tej produkcji jest Tom Holland, aktor znany z roli Spidermana, a obecnie pracujący nad adaptacją gry Uncharted.

fot. materiały prasowe

Cherry to dramat oparty o autobiograficzną powieść Nico Walkera. Tom Holland wciela się w młodego mężczyznę z Cleveland, który odtrącony przez miłość swojego życia, dołącza do wojska. Zostaje medykiem wojskowym w Iraku, gdzie widzi masę przemocy i rzezi, której nikt nie powinien. Wraca do domu z niezdiagnozowanym przypadkiem PTSD, gdzie przepisany zostaje mu opiat Oxycontin. Wkrótce mężczyzna i jego młoda żona przechodzą od pigułek do heroiny, a on zaczyna okradać banki, aby spłacić długi oraz nakarmić nałóg.

Autorem scenariusza do Cherry jest Jessica Goldberg oraz Angela Otstot. Za kamerą stanęli bracia Russo – Anthony i Joe. W głównej obsadzie oprócz Hollanda znajduje się Ciara Bravo, która wciela się w żonę Walkera oraz Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Thomas Lennon i Kyle Harvey.

Kinowa premiera filmu Cherry zaplanowana jest na 26 marca 2021 roku. Od 12 marca 2021 dramat ten dostępny będzie w serwisie Apple TV+.

Źrodło: Collider