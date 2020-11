Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Premiera "Wonder Woman 1984" w Polsce dopiero w 2021 roku 0

Warner Bros. Pictures podjął decyzję odnośnie międzynarodowej dystrybucji filmu Wonder Woman 1984. Dzisiaj poznaliśmy daty premier widowiska w poszczególnych krajach na świecie. W tym Polski.

Przed kilkoma dniami Warner Bros. Pictures ogłosił ważne informacje na temat filmu Wonder Woman 1984. Superprodukcja z Gal Gadot trafi w Stanach Zjednoczonych 25 grudnia do wybranych kin oraz na platformę streamingową HBO Max. I tutaj pojawiło się pytanie – co z rynkami międzynarodowymi?

Jak się okazuje Wonder Woman 1984 czeka premiera na całym świecie. W Polsce na film będziemy musieli jednak poczekać do 22 stycznia 2021 roku. Oto jak prezentuje się plan premier:

Środa, 16 grudnia — Belgia, Bułgaria, Egipt, Estonia, Francja, Grencja, Holania, Islandia, Indoneja, Portugalia, RPA, Szwajcaria, Wielka Brytania

— Belgia, Bułgaria, Egipt, Estonia, Francja, Grencja, Holania, Islandia, Indoneja, Portugalia, RPA, Szwajcaria, Wielka Brytania Czwartek, 17 grudnia – Boliwia, Brazylia, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Dania, Salwador, Gwatemala, Honduras, Hongkong, Malezja, Meksyk, Nikaragua, Panama, Katar, Arabia Saudyjska, Serbia, Singapur, Słowacja, Tajwan, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie

– Boliwia, Brazylia, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Dania, Salwador, Gwatemala, Honduras, Hongkong, Malezja, Meksyk, Nikaragua, Panama, Katar, Arabia Saudyjska, Serbia, Singapur, Słowacja, Tajwan, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie Piątek, 18 grudnia – Chiny, Afryka Wschodnia, Japonia, Nigeria, Hiszpania, Wietnam

– Chiny, Afryka Wschodnia, Japonia, Nigeria, Hiszpania, Wietnam Środa, 23 grudnia – Austria, Niemcy, Korea Południowa

– Austria, Niemcy, Korea Południowa Czwartek, 24 grudnia – Węgry, Słowenia

– Węgry, Słowenia Piątek, 25 grudnia – Kanada, Kolumbia, Finlandia, Indie, Łotwa, Litwa, Norwegia, Szwecja, Wenezuela, Stany Zjednoczone

– Kanada, Kolumbia, Finlandia, Indie, Łotwa, Litwa, Norwegia, Szwecja, Wenezuela, Stany Zjednoczone Sobota, 26 grudnia – Australia, Nowa Zelandia

– Australia, Nowa Zelandia Czwartek, 31 grudnia – Argentyna

– Argentyna Czwartek, 7 stycznia – Ukraina, Urugwaj

– Ukraina, Urugwaj Piątek, 8 stycznia – Filipiny

– Filipiny Czwartek, 14 stycznia – Azerbejdżan, Czechy, Kazachstan, Rosja

– Azerbejdżan, Czechy, Kazachstan, Rosja Piątek, 15 stycznia – Rumunia, Turcja

– Rumunia, Turcja Czwartek, 21 stycznia – Chile, Peru

– Chile, Peru Piątek, 22 stycznia – Polska

– Polska Czwartek, 28 stycznia – Włochy

– Włochy Do ustalenia premiery w takich krajach jak – Bahrajn, Ghana, Izrael, Kuwejt, Liban.

Jak widać polscy widzowie jako niemalże ostatni na świecie będą mogli obejrzeć Wonder Woman 1984.

Źrodło: Variety