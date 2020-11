"Powitanie słońca" dokument o uniwersalnej sile jogi już na DVD 0

Powitanie słońca to intrygujący dokument o podążaniu za jogą przez kultury i kontynenty. Reżyser Stephane Haskell wyrusza w kilkuletnią podróż, odwiedzając miejsca, które pewnie nie przyszłyby nikomu w kontekście jogi do głowy. W swoim filmie pokazuje jak dużą rolę joga odrywa w życiu osób różnych kultur oraz jej uzdrawiającą siłę.

Tuż po czterdziestce życie Stephane’a Haskella, utalentowanego fotoreportera i dokumentalisty, stanęło na głowie. Mężczyzna, u którego zdiagnozowano ciężką chorobę, został sparaliżowany. Tam, gdzie lekarze bezradnie rozkładali ręce, a tradycyjna medycyna nie dawała wielkich nadziei na powrót do zdrowia, szansa niespodziewanie pojawiła się za sprawą jogi.

Przełomowym momentem było dla Haskella spotkanie z nauczycielką jogi Teresą Poulsen. Za jej namową zgłębił nie tylko tajniki, ale i filozofię jogi. Haskell zaczął praktykować według szkoły mistrza B.S.K. Iyengara, który uważany jest największego współczesnego nauczyciela jogi i wybitną światową osobowością. B.S.K. Iyengar pojawia się również w filmie.

To właśnie z tych inspiracji narodziła się idea nakręcenia dokumentu, będącego połączeniem osobistej historii z szerszym spojrzeniem na fenomen jogi. By go w pełni zrozumieć, Haskell wyrusza w długą podróż, poznając wielu niesamowitych ludzi w różnych zakątkach świata. I to właśnie oni stali się jego inspiracją a także bohaterami dokumentu. Praca nad filmem zajęła reżyserowi kilka lat.

Od celi śmierci w słynnym amerykańskim więzieniu San Quentin po Kenię, gdzie – jak się okazuje – Masajowie praktykują jogę od wieków. Rozmawia z parą Żydów, która drogę do judaizmu odnalazła… poprzez jogę. Odwiedza też szkołę we Francji, w której zajęcia jogi pomagają dzieciom w walce z agresją. Te doświadczenia pozwalają reżyserowi spojrzeć z nieco innej perspektywy nie tylko na zachodnią kulturę, ale i własne życie.

Źródło: Aurora Films