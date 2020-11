Rozpoczyna się 14. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków! 0

Pięć Smaków po raz kolejny odkrywa bogactwo azjatyckich kinematografii: pokazuje produkcje odważnie przełamujące konwencje, rozmawia o świadomej turystyce i politycznych dylematach, z szeroko otwartymi oczami śledzim niezwykłe biografie pozornie zwyczajnych bohaterów. Wędrujemy z organizatorami po migotliwym Tokio i obsypanych śniegiem północnych krańcach Chin, poznajemy muzykę indyjskich slumsów i życiowe zgryzoty koreańskich gliniarzy. Nowe technologie prowadzą nas do świata kreślonych ostrą kreską kryminałów i tradycyjnej opery pansori.

Filmy można oglądać na stronie Pięciu Smaków – wystarczy zalogować się na swoje konto i wybrać dany tytuł z festiwalowego programu. Osoby mające karnet mogą go oglądać od razu, a widzowie decydujący się na zakup pojedynczych dostępów mogą dodać go do koszyka i opłacić. Przypominamy, że kilka filmów ze względów licencyjnych będzie można oglądać tylko w określone dni – jest to wyraźnie zaznaczone przy każdym z takich tytułów, zwracajcie uwagę na symbol klepsydry na stronach festiwalowych filmów. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości techniczne są zabrane na stronie organizatora w zakładce FAQ.

Wieczorem, o 19:00, będzie można spotkać się wirtualnie na pierwszym, pięciosmakowym czerwonym dywanie. W ramach wieczoru otwarcia spotkamy się online z Joko Anwarem, jednym z najciekawszych autorów indonezyjskiego kina. W festiwalowy klimat pomoże nam wprawić się specjalny koreański DJ set przygotowany przez Pawła Klimczaka.

Spotkania na żywo będą odbywać się przez cały festiwal o stałych porach, 10:00 i 19:00. Każdego ranka selekcjonerzy będą podsuwać ciekawe propozycje i wyznaczać tematyczne ścieżki programowe. Wieczorem można się będzie uczestniczyć w rozmowach z gośćmi z Azji! W czasie spotkań widzowie mogą zadawać pytania i dzielić się festiwalowymi wrażeniami.

Filmy pokazywane na festiwalu poprzedzone są prelekcjami selekcjonerów, a wybranym seansom towarzyszą rozmowy z twórcami, którzy opowiadają o kontekstach kulturowych i kulisach produkcji.

Pojawią się też podcasty poświęcone tegorocznym Pięciu Smakom, które możemy znaleźć na głównej stronie festiwalu – to doskonały sposób na poszerzenie kontekstu oglądanych filmów. W niedzielę 29 listopada o godzinie 16:00 odbędzie się również debata "Kino czułe społecznie. Kto jest pasożytem w kapitalizmie?" towarzysząca sekcji "Parasites".

Tyle kina z Azji nigdy nie było, tak blisko… od poprzedniej edycji festiwalu. Co w tym roku upolujecie? Czy gatunkowe horrory, a może skromne kino o relacjach albo rozbuchane wysokobudżetowe filmy akcji? Shake od organizatorów w tym roku, jak zawsze wyborny.

Źródło: Pięć Smaków