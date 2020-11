Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Naomi Scott kandydatką do głównej roli kobiecej w "Obi-Wanie" 0

Na początku przyszłego roku startują zdjęcia do serialu, którego głównym bohaterem będzie Obi-Wan Kenobi. Walt Disney rozpoczyna poszukiwanie aktorów, których ujrzymy w produkcji.

W mediach pojawiła się lista, która prezentuje opisy aktorów i aktorek, którzy będą poszukiwani przez Walta Disneya:

kobieta, wiek 20-25 lat, główna rola kobieca, imię postaci: Riley (aka Eve), aktorka o innym kolorze skóry niż biały, szczegóły postaci nieznane

kobieta, wiek 30+, rola drugoplanowa, aktorka o innym kolorze skóry niż biały

mężczyzna, wiek 20-30 lat, rola drugoplanowa, lekko dziwaczny, talent komediowy, imię postaci: Harold

kobieta, latynoska, urodziwa, wiek 40+, rola drugoplanowa

I teraz zatrzymajmy się przy pierwszej postaci, której imię brzmi Riley (prawdopodobnie jest to na razie kryptonim używany przez producentów, aby nie zdradzić za wiele). Thuso Mbedu, Anula Navlekar i Naomi Scott – te trzy aktorki mają być przymierzane do angażu w serialu. Ma to być główna rola kobieca. Najbardziej znanym nazwiskiem z tej lity jest oczywiście Scott, którą mogliśmy oglądać chociażby w widowisku o Aladynie.

Szczegóły fabuły serialu "Obi-Wan Kenobi" nie są na razie znane. Mówi się jednak, że w produkcji mogą pojawić się młodsze wersje Luke’a Skywalkera i Leii Organy.

Źrodło: The Illuminerdi