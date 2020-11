Ted Danson jako burmistrz Los Angeles w zwiastunie sitcomu NBC ''Mr. Mayor'' 0

Stacja NBC przedstawia nowy sitcom 'Mr. Mayor'. Za ten komediowy serial odpowiadają Tina Fey i Robert Carlock, twórcy świetnego i wielokrotnie nagradzanego serialu Rockefeller Plaza 30. Jak zobaczycie na opublikowanym zwiastunie zapowiada się na masę śmiechu.

W głównej roli aktor Ted Danson, znany m.in. z seriali CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, Dobre Miejsce czy Orville. Wciela się on w emerytowanego biznesmena, który chce jeszcze pokazać światu, że jest coś wart. W tym celu kandyduje na burmistrza Los Angeles. Kiedy niespodziewanie wygrywa musi szybko ułożyć swój polityczny program, zdobyć szacunek ludzi, w tym najbardziej w niego niewierzącej swojej zastępczyni i naprawić relacje ze swoją nastoletnią córką. Wszystko to w międzyczasie, ponieważ najważniejszym jest teraz zrobienie wszystkiego co najlepsze dla tego jednego z najbardziej skomplikowanych i szalonych miast Ameryki.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Holly Hunter, która wciela się w zastępczynię burmistrza, Bobby Moynihan, Vella Lovell i Kyla Kenedy.

Pierwotnie produkcja ta miała być spin-offem serialu Rockefeller Plaza 30, a Alec Baldwin ponownie wcielić się miał w rolę Jacka Donaghy’ego. Jednak kiedy aktor zrezygnował z serialu to jego scenariusz został przepisany tak, aby akcję osadzić nie w Nowym Jorku, a w Los Angeles.

Premiera serialu Mr. Mayor już 7 stycznia 2021 roku.

Źrodło: slashfilm.com