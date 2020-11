Mads Mikkelsen jednak zostanie nowym Grindelwaldem! 0

Plotki jednak się potwierdziły. Oficjalnie wiadomo już, iż rolę po Johnnym Deppie w kolejnej cześci serii Fantastyczne zwierzęta przejmie Mads Mikkelsen.

fot. materiały prasowe

Ostatnie tygodnie były istnym rollercoasterem dla fanów Fantastycznych zwierząt. Po nagłym zrezygnowaniu przez Warner Bros. z usług Johnny’ego Deppa, który portretował postać Gellerta Grindelwalda pojawił się plotki jakoby zastąpić go miał aktor Mads Mikkelsen, znany z roli dr Hannibala Lectera w serialu Hannibal. Sam zainteresowany parę dni temu zaprzeczył tym doniesieniom. Teraz jednak zagraniczne media informują o oficjalnym angażu tego aktora do roli wielkiego czarnoksiężnika.

Premiera trzeciej części Fantastycznych zwierząt zaplanowana jest na 15 lipca 2022 roku. Za jej reżyserię ponownie odpowiada David Yates.

Co sądzicie o tym wyborze? Spodziewaliście się takiego obrotu sprawy?

Przypomnijmy wytwórnia Warner Bros. sama poprosiła Johnny’ego Deppa o rezygnacje z roli Grindelwalda. Poinformował o tym sam aktor na swoim mediach społecznościowych. Studio podjęło taką decyzję po tym jak Depp przegrał sprawę o zniesławienie z dziennikiem The Sun, który to nazwał go damskim bokserem bijącym żonę. Sławny aktor pojawił się już nawet na planie trzeciej części nagrywając jedną ze scen za co wytwórnia postanowiła dać mu pełne wynagrodzenie, aby tylko bezproblemowo zrezygnował z serii.

Źrodło: deadline