Platformy streamingowe walczą o prawa do widowiska "Godzilla vs. Kong"

Zanim będziemy mieli okazję obejrzeć epickie starcie dwóch ikonicznych potworów, prawdziwy bój o prawa do filmu mają stoczyć platformy streamingowe. Bardzo możliwe, że Godzilla vs. Kong trafią od razu do oferty VOD.