W codziennych spotkaniach na żywo organizatorzy festiwalu podsuwają ciekawe tropy, które będą tworzyć przewodnik po tegorocznym programie Pięciu Smaków. Każdego dnia o 10:00 przekazujemy od nich świetne rekomendacje, a o 19:00 na czerwony dywan online zapraszani są twórcy filmów prezentowanych na festiwalu!

W czwartkowym porannym spotkaniu można przyjrzeć się bliżej sekcji Podróż do Azji, w której znalazły się filmy opowiadające o wyprawach – duchowych, turystycznych, zarobkowych. Łączy je także żywioł wody, dającej życie setkom mniejszych i większych społeczności, będącej gospodarczym centrum życia, szlakiem komunikacyjnym, a zarazem pełnym znaczeń kulturowym symbolem.

Przez fabuły wielu filmów z sekcji przewija się wątek ekologicznej świadomości: widzimy skutki manipulowania środowiskiem przez człowieka, realne konsekwencje powolnych, acz nieubłaganych zmian klimatycznych, ludzi stojących przed dylematami związanymi z ingerującym w ich otoczenie współczesnym światem.

Wieczorem, o godzinie 19:00 na pięciosmakowym czerwonym dywanie pojawi się Thang Long Do, który wcielił się w główną rolę w filmie Smak pho Mariko Bobrik, który na 14. edycji ma swoją premierę online.

Thang Long Do mając dziewiętnaście lat przyjechał do Polski jako stypendysta z Wietnamu w 1989 roku. Choć ukończył kierunek optoelektroniki na wydziale FTIMS na Politechnice Warszawskiej, zawsze towarzyszyła mu muzyka. W 1994 roku został laureatem programu "Szansa na Sukces", ale jako swój cel wybrał troskę o rozwój rodziny i zajął się biznesem. Po wielu latach, kiedy średni syn zdecydował się zdawać do wyższej szkoły teatralnej, Long biorąc udział w castingu do filmu chciał pokazać synowi, że zawód aktora to nie tylko występy na scenie ale także żmudne castingi. Niespodziewanie dla siebie wygrał casting, a syn i tak studiuje aktorstwo. Obecnie jest prezesem Zarządu BAY – Stowarzyszenia Artystyczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce, zajmuje się promowaniem kultury wietnamskiej w celu rozwinięcia świadomości multikulturowej oraz wspierania procesu integracji Wietnamczyków w Polsce.

