Michael Giacchino skomponuje muzykę do kolejnego Spider-Mana 0

Michael Giacchino z pewnością nie będzie się nudził w 2021 roku, jednak nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem. Amerykański twórca został potwierdzony, jako kompozytor trzeciego filmu o Spider-Manie.

Michael Giacchino po raz trzeci będzie pracował z Jonem Wattsem, reżyserem odpowiedzialnym za ostatnie dwa filmy o Człowieku Pająku – Homecoming i Daleko od domu. To właśnie ten kompozytor stworzył muzykę do obu solowych filmów o przygodach Petera Parkera. Informację potwierdził sam zainteresowany za pośrednictwem Twittera.

W ostatnim czasie Giacchino stał się jednym z nadwornych kompozytorów Marvela. To również on pracował przy pierwszym filmie o Doktorze Strange’u i będzie również komponował przy okazji sequela – Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zresztą kino komiksowe to coś w czym Amerykanin czuje się bardzo dobrze. Jakiś czas temu dostał również angaż przy Batmanie Matta Reevesa.

Zdjęcia do Spider-Mana 3 od Marvel Studios rozpoczęły się pod koniec października. Oprócz Toma Hollanda w filmie pojawią się między innymi Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange oraz Jamie Fox jako Elektro.

Na ten moment premiera filmu została zaplanowana na 17 grudnia 2021 roku.

Źrodło: ComicBookMovie