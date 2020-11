Joss Whedon ogłosił, że zrezygnuje z pracy przy serialu The Nevers. Twórca twierdzi, że jest wykończony robieniem serialu podczas globalnej pandemii.

Rok pełen bezprecedensowych wyzwań wpłynął na moje życie i perspektywę w sposób, jakiego nigdy bym sobie nie wyobrażał. Tworzenie i produkcja "The Nevers" była radosnym doświadczeniem. Zdałem sobie sprawę, że aby pójść naprzód konieczne będzie szczególne zaangażowanie, a to w połączeniu z fizycznymi wyzwaniami, jakie niesie zrobienie tak wielkiego widowiska podczas globalnej pandemii, jest niemożliwe do ogarnięcia bez negatywnych wpływów na wyniki pracy. Jestem naprawdę wyczerpany i wycofuję się, aby skierować energię na moje prywatne życie, które również znajduje się u progu ekscytujących zmian. Jestem głęboko dumny z wykonanej pracy oraz wdzięczny całej mojej niezwykłej obsadzie i współpracownikom, a także HBO za możliwość wykreowania kolejnego dziwnego świata. "The Nevers" to prawdziwa praca z miłości, ale po dwóch latach pracy, miłość jest wszystkim, co mogę zaoferować. Ona nigdy nie zniknie.

czytamy w oświadczeniu reżysera