"Nadzieja" - norweski kandydat do Oscara od 1 grudnia na platformie PREMIERY CANAL+

Nominowany do Europejskich Nagród Filmowych, norweski kandydat do Oscara to poruszający dramat psychologiczny z wybitnymi kreacjami aktorskimi Andrei Braein Hovig i Stellana Skarsgarda. Ta subtelna i wzruszająca opowieść o potrzebie bliskości, życiowych priorytetach a przede wszystkim o miłości jest inspirowana osobistymi przeżyciami reżyserki.