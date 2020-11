Prawnicy Faizona Love’a wnieśli pozew w tym tygodniu. Główny zarzut jaki aktor kieruje w stronę wytwórni to dyskryminacja rasowa, której miał dopuścić się Universal Pictures w przypadku międzynarodowej promocji filmu komediowego Raj dla par. Dokładnie rozchodzi się o plakat, na którym nie zobaczymy Faizona Love'a oraz Kali Hawk. Aktor uważa, że zamiana była celowa i miała posłużyć do promocji filmu poza granicami Stanów Zjednoczonych.

To nie był przypadek, nie był. Hej, zabrakło nam czarnego tuszu – żartował Love w wywiadzie udzielonym TMZ, jednocześnie wyjaśniając szczegóły sprawy:

To było na zasadzie: "Zagrasz w filmie i będziemy go promować, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek cię znał za granicą". Okej, nikt nie zna mnie za granicą. W takim razie jak mają mnie poznać? Po co obsadzać mnie w swoim filmie skoro wiesz, że będzie pokazywany poza granicami? To nie ma sensu.