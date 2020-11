Isabella Gomez poprowadzi reboot serialu lat 80. ''Head of the Class'' 0

Aktorka Isabella Gomez, która w ponownie odwołanej serii One Day At a Time (o czym informowaliśmy wczoraj) wcielała się w rolę Eleny Alvarez, już znalazła angaż w nowym serialu HBO Max. Wcieli się ona w główną bohaterkę produkcji 'Head of the Class', będącej rebootem popularnego serialu ABC z lat 80.

Platforma HBO Max zamówiła pilota serialu i scenariusze na pięć pierwszych odcinków. Napiszą je Amy Pocha i Seth Cohen.

Oryginalny serial Head of the Class stworzony przez Michaela Eliasa i Richarda Eustisa opowiadał o grupie utalentowanych uczniów należących do specjalnego programu dla najzdolniejszych. Uczęszczali oni do fikcyjnej szkoły Millard Fillmore High School znajdującej się na Manhattanie. Ich nauczycielem był historyk Charlie Moore, w tej roli Howard Hesseman.

Nowy serial da nam zmianę płci głównego bohatera. Teraz nauczycielem zdolnych dzieciaków nie będzie mężczyzna, a kobieta, w którą wcieli się wspomniana Gomez. Alicia Adams będzie chciała, aby jej podopieczni mniej koncentrowali się na zdobywaniu dobrych ocen, a bardziej na doświadczaniu realnego życia.

Alicia wie co mówi, bowiem w swoim życiu jej trochę przeszła. Jest błyskotliwa, zabawna, ale i była narkomanką. Teraz po wyjściu z nałogu pragnie dowiedzieć się czego tak naprawdę chce od życia.

