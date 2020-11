Patty Jenkins w trakcie rozmowy dla Geek Magazine powiedziała kilka słów na temat spin-offu Wonder Woman, który opowie nam nieco więcej na temat Amazonek z Themysciry.

To historia, którą wymyśliliśmy z Geoffem Johnsem, a następnie przedstawiliśmy Warnerowi. Wydarzenia, które są w niej przedstawione mają miejsce po opuszczeniu przez Dianę Themysciry, wyspy Amazonek. Znajdziemy tam pewne zwroty akcji, które wydarzą się pomiędzy "Wonder Woman", "Wonder Woman 1984" oraz "Wonder Woman 3". Produkcja tego projektu jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęła, ale mam nadzieję, że dostaniemy zielone światło, ponieważ uwielbiam tę opowieść.

mówiła Patty Jenkins