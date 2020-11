Zendaya na oficjalnym plakacie pierwszego z dwóch odcinków specjalnych serialu ''Euforia'' 0

Jak wiadomo serial Euforia otrzymał dwa odcinki specjalne. Twórcy serialu nie mogąc dać fanom w najbliższym czasie pełnego drugiego sezonu zdecydowali się nakręcić dwa bonusowe epizody. Premiera pierwszego z nich zatytułowanego 'Rue' już 6 grudnia br. Zobaczcie jak prezentuje się główna bohaterka na oficjalnym plakacie promującym tą część.

Pierwszy odcinek według wcześniejszych informacji nosić miał tytuł Trouble Don’t Last Always. Sądząc jednak po danych umieszczonych na plakacie, uległ on zmianie.

W pierwszym odcinku specjalnym wystąpi Zendaya i Colman Domingo. Będziemy świadkami jak Rue obchodzi Święta Bożego Narodzenia, po tym jak Jules zostawiła ją na stacji kolejowej pod koniec pierwszego sezonu.

Serial ukazuje nam losy kilku zwykłych licealistów, którzy zmagają się z życiem w trudnej rzeczywistości, w której liczy się tylko wygląd, a media społecznościowe kreują to co jest aktualnie ważne i modne. Nie mogąc poradzić sobie ze sobą popadają w narkotykowe uzależnienie. Główną bohaterką jest siedemnastoletnia Rue, która szuka swojej drogi życiowej i tożsamości płciowej. Po odwyku spotyka transseksualną dziewczyną Jules, która dopiero co przybyła do miasta. Ta znajomość powoduje, iż zaczyna postrzegać świat zupełnie inaczej.

Szczegóły dotyczące drugiego odcinka nie są jeszcze znane.

