Obsadzono rolę królowej Meve w 2. sezonie ''Wiedźmina'' - zagra ją szkocka aktorka

W Wielkiej Brytanii po wielu perturbacjach wznowione zostały zdjęcia do drugiego sezonu serialu Netflixa Wiedźmin. Jak donoszą zagraniczne media obsada tej serii powiększyła się właśnie o nowe nazwisko. Bohaterkę znana z powieści Andrzeja Sapkowskiego – królową Meve sportretuje szkocka aktorka Rebecca Hanssen.

Meve pochodziła z Lyrii i zwana była Białą Królową. Rządziła Lyrią i Rivią. Była wdową po Reginaldzie. Obecnie nie wiadomo jak dużą rolę jej postać odegra w serialu, ale ma ona pojawić się w odcinkach reżyserowanych przez Sarah O'Gorman i Edwarda Bazalgette. Duet ten pracuje nad epizodem trzecim, czwartym, piątym i ósmym, także możemy spodziewać się dużej obecności Rebecci Hanssen jako Meve.

W powieściach Sapkowskiego Meve była znana ze swojej mądrości i piękna. Kiedy doszło do wybuchu drugiej wojny Nilfgaardzkiej, a jej królestwo zostało podbite, stanęła na czele grupy partyzantów ubrana w białą zbroję, będącą jej znakiem rozpoznawczym. Pasowała także Geralta na rycerza.

Co wydarzy się w drugim sezonie?

Geralt przekonany, iż życie Yennefer zakończyło się w bitwie o Sodden, zabierze księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca jakie zna – wiedźmińskiej warowni Kaer Morhen. Podczas, gdy poza murami trwa walka pomiędzy różnymi nacjami o dominację na Kontynencie, to Geralt musi uchronić księżniczkę przed czymś znacznie niebezpieczniejszym – tajemniczą mocą, którą Ciri posiada w sobie.

Rola Meve może być dla Rebecci Hanssen przepustką do wielkiej kariery, bowiem do tej pory wystąpiła zaledwie w kilku produkcjach. Ostatnio pojawiła się jako dublerka głównej bohaterki w filmie Enola Holmes. Mogliśmy podziwiać ją także w filmie Wyznaj to szeptem, Opowieść wigilijna oraz The Drowning of Arthur Braxton.

