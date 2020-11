Zdjęcia do serialu ''Hawkeye'' rozpoczną się jeszcze w tym roku 0

Jak donoszą zagraniczne media zdjęcia do oczekiwanego kolejnego serialu Disney+ należącego do uniwersum Marvela rozpocząć mają się jeszcze w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to być może przygody Clinta Bartona poznamy jeszcze w 2021 roku.

fot. materiały prasowe

Wieści o planowanym rozpoczęciu zdjęć w Nowym Jorku wyszły od redaktora serwisu Verge Chrisa Welcha, który w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie, na którym widzimy informację proszącą mieszkańców poszczególnych ulic Brooklynu o uprzątnięcie swoich pojazdów w związku z rozpoczęciem nagrań. Te zacząć mają się 2 grudnia 2020 roku, a więc zaledwie za kilka dni.

W głównego bohatera wcieli się Jeremy Renner. Nie wiadomo natomiast w dalszym ciągu kto sportretuje Kate Bishop. Miejmy nadzieję, że wraz z rozpoczęciem zdjęć pojawi się trochę więcej informacji odnośnie tej serii.

Już w połowie stycznia na łamach serwisu Disney+ zadebiutuje pierwszy serial, który wprowadzi nas w czwartą fazę Marvela – to WandaVision. Po piętach depcze mu także druga produkcja, która pierwotnie miała zaczynać nową serię, ale opóźnienia w nagraniach wymusiły na twórcach zmianę planów – to The Falcon and The Winter Soldier.

Źrodło: comicbookmovie.com