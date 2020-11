Czwarty dzień Pięciu Smaków: azjatycka groza i spotkanie z twórcami "To nie przepis mojej matki" 0

Sobota na festiwalu proponuje być z dreszczykiem, przyglądając się prezentowanym w tym roku na Pięciu Smakach horrorom. Przypominamy, że spotykamy się na żywo codziennie o 10:00 i 19:00 – a w niedzielę 29 listopada o 16:00 warto również odwiedzić wyjątkowy panel dyskusyjny towarzyszący sekcji Parasites!

Kino grozy co roku jest nieodzownym elementem festiwalu – azjatyckie kultury to prawdziwa kopalnia mrocznych legend i przerażających mitycznych bohaterów, którzy we współczesnej rzeczywistości bez problemu znajdują dla siebie miejsce, adaptując się do realiów życia w wielkich metropoliach i nowoczesnych technologii. Mieliśmy już w azjatyckim kinie demony korzystające z kaset video czy sieci komórkowej – w tym roku na Pięciu Smakach duchy będą straszyć także w wirtualnej rzeczywistości i nękać dziewczyny, które uzależniły się od instagramowych filtrów!

O kulturowych kontekstach i realizacji Córki przeklętej ziemi, Kropli piękna i Dziewczynki w czerwieni VR w porannym spotkaniu na żywo rozmawiają Jakub Królikowski i Marcin Krasnowolski.

Czerwony dywan

Wieczorem czas na znacznie słodsze nuty: o godzinie 19:00 połączymy się z ekipą filmu To nie przepis mojej matki, który na Pięciu Smakach ma swoją międzynarodową premierę. Na czerwonym dywanie porozmawiamy z reżyserem filmu Remim M Sali, producentem Ho Pak Kinem oraz wcielającymi się w role córki i matki Sarą Ariffin i Siti Masturą Alwi – gwiazdami singapurskiej sceny kulinarnej. Twórcy połączą się z nami tuż po pierwszym lokalnym pokazie filmu na Festiwalu Filmowym w Singapurze.

"To nie przepis mojej matki" jest pełną uroku historią o międzykulturowych i międzypokoleniowych relacjach, osadzoną w wielojęzycznym Singapurze, gdzie od dekad mieszkają obok siebie przedstawiciele różnych grup etnicznych i religijnych.

Kino czułe społecznie. Kto jest pasożytem w kapitalizmie? – debata Pięciu Smaków i „Pisma. Magazynu opinii”

Festiwal Filmowy Pięć Smaków to oprócz filmowej uczty okazja do pogłębionych analiz i dyskusji wokół tematów przewijających się w programie. Wspólnie z magazynem Pismo organizatorzy zapraszają w niedzielę 29 listopada o godzinie 16:00 na debatę, która odbędzie się na facebookowym profilu Pięciu Smaków oraz na stronie internetowej festiwalu.

W debacie wokół sekcji Parasites nowe koreańskie kino posłuży za punkt wyjścia do rozmowy o tym, w jaki sposób język filmu przepracowuje temat nierówności społecznych i ekonomicznych. Poruszony zostanie temat w jakim wymiarze podział klasowy jest problemem globalnym, z czego wynika szczególnie silne zaangażowanie koreańskiego kina w kwestie społeczne, czy perspektywa Korei Południowej jest przekładalna na perspektywę polską, oraz czy kino podejmujące temat rozwarstwienia społecznego podsuwa nam jakiekolwiek pomysły na przełamanie kapitalistycznego impasu. Istotnym kontekstem w dyskusji będzie sukces filmu Parasite w reżyserii Joon-ho Bonga oraz refleksja nad tym, na ile koncentracja na wątku klasowym jest czymś nowym w kinie, a na ile była w nim obecna zawsze – i co sam fakt postawienia takiego pytania mówi nam o naszych współczesnych lękach i nadziejach.

W debacie wezmą udział dr Marcin Jacoby, Jędrzej Malko i Jagoda Murczyńska. Spotkanie poprowadzi Zuzanna Kowalczyk z "Pisma. Magazynu opinii" – dziennikarka, redaktorka i kulturoznawczyni.