Tom Cruise i Hayley Atwell na nowych materiałach z planu 7. części ''Mission Impossible''

Zdjęcia do siódmej części jednego z najbardziej kasowych filmów akcji trwają w najlepsze. Na ulicach Rzymu odbywają się kaskaderskie popisy i słychać nieustający pisk opon. W sieci pojawiły się materiały z planu, zarówno filmiki, jak i zdjęcia z Tomem Cruisem i aktorką Hayley Atwell. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i komentowania.

fot. justjared

Ekipa na planie we Włoszech pracowała już na początku tego roku, jednak rozprzestrzeniająca się wtedy epidemia koronawirusa wymusiła zatrzymanie prac na jakiś czas. Potem przeniesiono się do Wielkiej Brytanii i Norwegii. Teraz kiedy sytuacja pozwoliła, powrócono, aby dokończyć resztę ujęć.

Za reżyserię Mission: Impossible 7 odpowiada Christopher McQuarrie. Z franczyzą tą związany jest od piątej części noszącej tytuł Mission: Impossible – Rogue Nation.

Jak na razie nie wiele wiadomo na temat fabuły nadchodzącej siódmej części. O ile postać Ethana Hunta jest nam doskonale znana, to nie wiemy absolutnie nic o bohaterce, w którą wciela się Atwell. Sądząc jednak po tym, iż jak pokazują zdjęcia co oni skuci kajdankami to być może nie są po tej samej stronie barykady.

Premiera Mission Impossible 7 zaplanowana jest na 19 listopada 2021 roku, a część kolejna na 4 listopada 2022 roku.

Źrodło: comicbookmovie.com