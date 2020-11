Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pandemia koronawirusa zmusiła nas wszystkich do częstego pozostania w domu i spędzenia w nim wielu godzin. Kina i lokale zostały zamknięte, co przełożyło się na większe wykorzystanie Internetu, a szczególnie platform streamingowych. Streaming stał się jedną z nielicznych usług, które nie doświadczyły kryzysu w 2020 roku. Jak efektywnie korzystać z Netflixa i innych platform podczas zimowych wieczorów, spędzanych w domu?

Koronawirus a notowania serwisów streamingowych

W marcu, gdy WHO ogłosiła COVID-19 globalną pandemią, akcje platform streamingowych poszybowały w górę na nowojorskiej giełdzie. W ciągu dwóch pierwszych tygodni Netflix zyskał 11,33%, Amazon 30,53%, Apple 33,59%, a Disney+ 19,55%. W pół roku Netflix osiągnął taką samą liczbę abonentów, jak przez cały 2019 roku, kiedy osiągnęła liczbę 28 mln, a od marca do czerwca platforma zarobiła 720 milionów dolarów.

W tym samym okresie akcje firmy wzrosły o prawie 60%, a Netflix wciąż pozostaje liderem w branży. Na początku roku pojawił się jednak poważny konkurent, Disney Plus, który zaoferował własny katalog seriali i filmów, a Disney wycofał też większość swoich produkcji z Netflixa. W Polsce popularne są również serwicy takie jak VOD, Ipla, Player czy HBO Go.

Apple nie upublicznił szczegółowych danych na temat swoich abonentów (szacunkowo 10 do 35 milionów użytkowników). W wielu krajach głównym rywalem Netflixa jest natomiast Amazon Prime Video, z 160 milionami użytkowników.

Globalnie Disney Plus to platforma, która rozwija się najbardziej od czasu jej premiery, Netflix pozostaje liderem i wciąż rośnie, a Prime Video pozostaje na drugim miejscu. Przyszłość pokaże, czy statystyki utrzymają się w dłuższej perspektywie, gdy sytuacja związana z pandemią ulegnie zmianie.

Netflix – filmy i seriale w czasach pandemii

Podczas długich wieczorów spędzanych przed telewizorem dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z dostępnych tricków, by spersonalizować platformę Netflix. Pobranie pakietu Netflix Enhancement Suite spowoduje wgranie zwiastunów, ocen filmów i seriali, profile z serwisu IMDb oraz zwiastuny. Ciekawą możliwością jest skorzystanie z kodów Netflix za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej. Po zalogowaniu do serwisu w przeglądarce internetowej wystarczy kliknąć "Filmy" w górnym pasku narzędzi, w menu rozwijanym "Gatunki" wybrać na przykład "Komedie", a na pasku adresowym pojawi się następujący URL:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Cyfry 6548, to kod gatunku odnoszący się do komedii. Po przewinięciu strony w dół, okazuje się, że niektóre gatunki są zdefiniowane dokładniej niż inne. Na przykład, komedie zostały podzielone na dwa podgatunki, z których każdy ma własny kod gatunku na końcu adresu URL:

Czarne komedie (869)

Komedie międzynarodowe (852492)

Komedie nocne (1402)

Mockumenty (26)

Komedie polityczne (2700)

Komedie romantyczne (5475)

Satyry (4922)

Komedie slapstickowe (10256)

Komedie sportowe (5286)

Stand-up (11559)

Komedie dla nastolatków (3519)

Każdy gatunek i podgatunek Netflixa ma własny kod, który po dodaniu do adresu URL w następujący sposób: www.netflix.com/browse/genre/[kod gatunku] przenosi na stronę z filmami, które odpowiadają danej kategorii. W przypadku braku inspiracji, skorzystać można z Ruletki Netflixa, czyli opcji losowego odtwarzania. Istnieje możliwość wyboru reżysera, aktorów lub słów kluczowych aby uszczegółowić wyniki wyszukiwania.

Można też skorzystać z gotowych inspiracji. Podczas trwania epidemii koronawirusa w 2020 roku najczęściej oglądanym serialem był Dom z papieru na Netflix, The Boys na Prime Video oraz Gra o tron na HBO Go. Na popularności zyskały również Unorthodox i Toy Boy (Netflix). Coraz częściej mówi się o tym, jak koronawirus wpłynie na produkcje, które miały zostać nakręcone w tym roku, a produkcje wstrzymano, co przełoży się na opóźnienia premier w nadchodzącym czasie.

