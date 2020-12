Gugu Mbatha-Raw gwiazdą nowego thrillera od Apple TV+ 0

Serwis streamingowy Apple TV+ cały czas pracuje nad nowymi treściami. Jednym z najnowszych projektów tej platformy jest thriller psychologiczny noszący tytuł 'Surface', do którego angaż otrzymała aktorka Gugu Mbatha-Raw.

fot. materiały prasowe

Produkcja ta od razu otrzymała zamówienie na pełny sezon, który składać ma się z ośmiu odcinków. Zdjęcia do niej rozpocząć mają się w przyszłym roku. Jeśli chodzi o fabułę to obecnie trzymana jest ona w tajemnicy. Jedyne co zdradzono to to, iż będzie to thriller psychologiczny, gatunek mający się bardzo dobrze, jeśli chodzi o serialowe produkcje.

Za serial odpowie Veronica West, producentka wykonawcza serialu Hulu z Zoe Kravitz – High Fidelity. West będzie także współproducentką nowego sezonu serialu Dexter. W produkcję Surface zaangażowana jest także Reese Witherspoon wraz ze swoją firmą Hello Sunshine.

Gugu Mbatha-Raw to aktorka brytyjskiego pochodzenia znana z roli Hannah Shoenfeld w serialu The Morning Show. Wystąpiła także w filmie Pułapka czasu, Paradoks Cloverfield, Niepokorna miss czy Summerland. W najbliższym czasie zobaczymy ją w serialu Loki powstającym dla platformy Disney+, gdzie zagra u boku Toma Hiddlestona.

Źrodło: variety