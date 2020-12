Peter Dinklage jako tytułowy bohater w reboocie ''Toksycznego mściciela'' 0

O powstaniu reboot’u kultowego superbohaterskiego filmu Toksyczny mściciel z 1984 roku słychać już od paru lat, jednak dopiero teraz projekt nabiera tempa. Produkcja ma już swojego reżysera i scenarzystę, teraz przyszedł czas na wybranie aktora, który wcieli się w głównego bohatera. Wybór padł na Petera Dinklage, aktora wcielającego się w Tyriona Lannistera w serialu HBO Gra o tron.

fot. materiały prasowe

Projekt powstaje dla studia Legendary. Za reżyserię i scenariusz odpowie Macon Blair, który do tej pory wyreżyserował tylko jeden pełnometrażowy film I Don't Feel at Home in This World Anymore. Jest on jednak dobrze oceniany, otrzymał nawet Główną Nagrodę Jury na Sundance Film Festival w 2017 roku.

O czym opowiada oryginalny film?

Jego fabuła rozgrywa się w fikcyjnym mieście Tromaville w New Jersey. Główny bohater to Melvin Junko, nieudacznik i woźny, który podczas ucieczki przed grupą łobuzów wpadł do beczki z toksycznymi odpadami. Chemikalia spowodowały, iż przekształcił się w zdeformowanego, ale mającego nadludzkie rozmiary i siłę Toksycznego mściciela. Teraz postanawia wypowiedziec wojnę wszystkim przestępcom.

Reboot od Legendary ma być produkcją w stylu Deadpoola, przesiąkniętą humorem i poważającą gatunek superbohaterów. Nie zabraknie również proekologicznych przesłanek. Tytułowy bohater zostanie wepchnięty do kadzi z chemikaliami i po transformacji zmienia się z społecznego wyrzutka w bohatera. Będzie walczył z korupcją, chciwością, a w międzyczasie przyjdzie mu uratować swojego syna, przyjaciół oraz lokalną społeczność.

Źrodło: deadline