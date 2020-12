Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy Florence Pugh pojawi się w serialu "Hawkeye"? 0

Florence Pugh, czyli ekranowa Yelena Belova zadebiutuje w Kinowym Uniwersum Marvela już w 2021 roku (miejmy nadzieję). Postać zostanie zaprezentowana w widowisku Czarna Wdowa, jednak może to być dopiero początek jej przygody z MCU.

Z najnowszych informacji dotyczących Marvel Cinematic Universe wynika, że Florence Pugh powtórzy swoją rolę w aktualnie kręconym serialu Hawkeye. Nie zostało to nigdzie potwierdzone, ale spekuluje się, że Yelena Belova będzie przywdziewała kostium inspirowany Roninem (mogliśmy go zobaczyć dzięki Clintowi Bartonowi w filmie Avengers: Koniec gry).

Nigdzie nie zostało to potwierdzone, ale wśród fanów pojawiła się teoria, że to właśnie Yelena Belova zajmie miejsce Natashy Romanoff w uniwersum Marvela. Miałoby to sens, tym bardziej, jeśli twórcy planują jej spotkanie z Clintem Bartonem.

Oczywiście dużo więcej wiedzielibyśmy, gdyby premiera widowiska Czarna Wdowa miała miejsce zgodnie z planem. Tak naprawdę produkcja powinna zadebiutować w kinach wiele miesięcy temu, jednak z powodu pandemii koronawirusa, plany Marvel Studios zostały pokrzyżowane.

Nowa data premiery filmu została ustalona na 29 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: ComicBookMovie