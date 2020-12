Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Zimowe szaleństwo ze Scoobym oraz Tomem i Jerrym" w grudniu na antenie Boomeranga 0

Czy istnieje ktoś, kto nie zna psiego detektywa Scooby’ego, psotliwej myszy Jerry’ego i przebiegłego kota Toma? Teraz widzowie będą mogli przypomnieć sobie wszystkie najbardziej wciągające przygody tych bohaterów! Maraton "Zimowe szaleństwo ze Scoobym oraz Tomem i Jerrym" będzie można oglądać we wszystkie weekendy grudnia na antenie Boomeranga!

Daphne, Velma, Fred i Kudłaty nie wyobrażają sobie życia bez ekscytujących poszukiwań rzezimieszków i rozwiązywania zagadek. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że przyjaciołom towarzyszy jedyny w swoim rodzaju psi detektyw! Scooby-Doo przeważnie działa w parze razem z roztrzepanym Kudłatym, który choć bywa nieco tchórzliwy, ma dobre intencje i sporo szczęścia. To oni najczęściej trafiają na zjawy i duchy. W swojej karierze pomagali policji, zaniepokojonym mieszkańcom okolic, ale także brali udział w misji z samą Wonder Woman! Innym razem trafili na Batmana, legendarnego Sherlocka Holmesa, a nawet gwiazdy takie jak Sia czy Whoopi Goldberg.

Tom i Jerry od lat bawią widzów na całym świecie. Przebiegły kot nie ustaje w staraniach o złapaniu myszy. Robi wszystko, aby dopiąć swego, ale jego plany spalą na panewce – sprytny przeciwnik zawsze go przechytrzy! Choć schwytanie Jerry’ego przez Toma zwykle kończy się niepowodzeniem, bohater nie zraża się i każdego dnia wymyśla nowe pułapki. Musi też uważać na psa Spike’a, który nie pała sympatią do przebiegłego kota. Każdy odcinek "Toma i Jerry’ego" pozwala widzom cieszyć się zabawnymi perypetiami oraz śledzić poczynania popularnych bohaterów.

Premiera maratonu "Zimowe szaleństwo ze Scoobym oraz Tomem i Jerrym" w sobotę 5 grudnia o 10:00. Emisja we wszystkie weekendy grudnia o 10:00, a od 23 grudnia – codziennie o 10:00 na antenie Boomeranga.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia