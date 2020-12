Siódmy dzień Pięciu Smaków: kino przenikliwego spojrzenia i spotkanie z kompozytorem "Jallikattu" 0

Wieczorem Pięć Smaków połączy się z twórcą muzyki do Jallikattu, uderzającego niezwykłą formą indyjskiego kandydata do Oskarów. Spotkanie z Prashantem Pillai, autorem hipnotycznej muzyki do filmu Jallikattu, łączącego niezwykłą formę dźwiękowo-wizualną z ironicznym spojrzeniem na świat południowych rejonów Indii. Pillai był uczniem A.R. Rahmana, jest kompozytorem, nauczycielem, a także pasjonatem nowych technologii.

W programie festiwalu nigdy nie brakuje pozycji, które prowokują do dyskusji i stawiają gorzkie tezy na temat społeczeństwa. Wiele z nich znalazło się w tym roku w sekcji "Parasites" – gdzie szczególną uwagę zwracamy na niepozorny, ale niezwykle poruszający Proch i pył. Nie sposób też pominąć sekcji Nowe kino Azji i filipińskiego Werdyktu, opowiadającego o bohaterce walczącej z przemocą domową. Przemilczanych i skrywanych od dekad czarnych kart koreańskiej historii dotyka z kolei Bezkrwawo, prezentowane w sekcji Azjatycki VR. O starciu jednostki z potężnymi politycznymi machinami opowiada także Zagubiony w dymie, jedyny dokument na tegorocznych Pięciu Smakach, opowiadający o działalności aktywistów we współczesnym Hongkongu. To filmy, które poszerzają świadomość, otwierają oczy i nie pozwalają o sobie zapomnieć.

14. edycja festiwalu odbywa się w internecie w dniach 25 listopada – 6 grudnia 2020.