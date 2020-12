Ellen Page to od dzisiaj Elliot Page, transpłciowy mężczyzna 2

Dzisiaj na swoim koncie na Instagramie, znana dotychczas jako Ellen Page, ogłosiła, że od tej pory jest transpłciowym mężczyzną. Zmienia także swoje imię z Ellen na Elliot.

Elliot Page

Nominowany do Oscara w 2008 r. za film Juno oraz aktor serialu The Umbrella Academy w swoim wpisie podziękował wszystkim, którzy wsparli jego życiową zmianę. Aktor wpomniał także o problemie przemocy fizycznej, niezrozumienia i prześladowania dla społecznosci, do której należy.

Poniżej znajdziecie pełny wpis kanadyjskiego aktora:

Następnymi projektami aktora są dwie animacje, w których Page podkłada głos – Robodog oraz Naya Legend of the Golden Dolphin. Drugi z filmów jest zaplanowany na 2022 r. Ostanio Page mogliśmy zobaczyć w wakacje w 2. sezonie serialu Netflixa, The Umbrella Academy.

Źrodło: today.com