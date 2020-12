''Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci'' tym razem wylądują na Saharze - zobaczcie zapowiedź 3. sezonu animacji 0

Netflix nie zwalnia tempa. Zaledwie dwa miesiące po premierze drugiego sezonu animacji Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci, w sieci już pojawiła się zapowiedź kolejnej części.

Głównym bohaterem animacji jest nastolatek Tony Toretto, będący kuzynem Dominica, który to wraz ze swoją paczką przyjaciół zatrudniony zostaje do pewnej misji. Musi pomóc pewnej agencji rządowej przeniknąć do elitarnej ligi wyścigów, która jest tylko przykrywką do działań nikczemnej organizacji przestępczej o nazwie SH1FT3R. Jej plan jest prosty i przewidywalny. Chce ona objąć władzę nad światem.

Nasi bohaterowie tym razem wylądują w samym środku Sahary. Po ataku Cleve Kelsona podczas operacji w Północnej Afryce, przywódcą zostaje Echo ku rozczarowaniu Tony’ego. Cała ekipa rozpoczyna niebezpieczną misję na Saharze.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz plakat promujący nową serię.

W głosowej obsadzie animacji znajdują się Tyler Posey jako Tony Toretto, Charlet Chung jako Echo, Luke Youngblood jako Frostee Benson, Jorge Diaz jako Cisco Renaldo, Camille Ramsey jako Layla Gray, Renee Elise Goldsberry jako Ms. Nowhere i Avrielle Corti jako Rafaela.

Ten animowany serial Netflixa oparty jest na popularnej serii pełnometrażowych filmów akcji z Vin Dieselem w roli głównej.

Premiera nowych epizodów, w których ponownie będziemy świadkami szalonych wyczynów tytułowych agentów już 26 grudnia 2020 roku tylko na Netflix.

Źrodło: ComingSoon