Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Mauretańczyk" - zwiastun filmu o mężczyźnie uwięzionym w Guantanamo bez postawienia zarzutów i procesu 0

STXfilms zaprezentowało pełny zwiastun oraz plakat filmu The Mauritanian. W obsadzie aktorskiej znalazły się wielkie hollywoodzkie gwiazdy z Jodie Foster na czele. Szczegóły produkcji w dalszej części artykułu.

The Mauritanian to historia uwięzionego przez rząd Stanów Zjednoczonych Mohamedou Oulda Slahiego (Tahar Rahim), który przez lata pozostaje w więzieniu bez postawienia mu zarzutów i procesu. Tracąc wszelką nadzieję, Slahi znajduje sojuszników w postaci pani adwokat Nancy Hollander (Jodie Foster) i jej współpracowniczki Teri Duncan (Shailene Woodley). Razem napotykają niezliczone przeszkody w desperackim dążeniu do sprawiedliwości. Ich kontrowersyjne wsparcie wraz z dowodami odkrytymi przez prokuratora wojskowego, podpułkownika Stuarta Coucha (Benedict Cumberbatch), ostatecznie ujawniają szokujący i daleko idący spisek.

Scenariusz do filmu został oparty na bestsellerowym pamiętniku New York Timesa. Jest to niezwykle ekscytująca i prawdziwa historia walki o przetrwanie na przekór wszystkiemu. W Polsce pamiętnik autorstwa Mohamedou Oulda Slahiego można znaleźć pod tytułem "Dziennik z Guantanamo"

W obsadzie aktorskiej filmu znaleźli się Jodie Foster, Tahar Rahim, Zachary Levi, Saamer Usmani, Shailene Woodley i Benedict Cumberbatch. Reżyserem produkcji jest Kevin Macdonald.

Premiera 19 lutego 2021 roku.

Źrodło: STXfilms