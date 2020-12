James Wan pracuje nad nową wersją filmu o słynnym łowcy wampirów 1

James Wan, jeden z najbardziej płodnych reżyserów współczesnego Hollywood pracuje nad nowym projektem. Wraz ze studiem Universal planuje stworzyć nową wersję filmu o słynnym łowcy wampirów Van Helsingu.

fot. materiały prasowe

Dzięki sukcesowi filmu Niewidzialny człowiek, Universal planuje stworzyć swoje własne filmowe uniwersum z klasycznymi potworami w roli głównej. Być może po klęsce spowodowanej pierwszymi dwoma filmami Dracula: Historia nieznana i Mumia z 2017 roku Dark Universe uda się z sukcesem wskrzesić? Mogłoby się wydawać, iż zatrudnienie Jamesa Wana jest właśnie kluczem do sukcesu, bowiem jest on mistrzem współczesnego kina grozy. Ma na swoim koncie m.in. franczyzę Naznaczony, Obecność, pierwszą część Piły, a niedawno doskonale zrealizował Aquamana dla studia Warner Bros.

W projekt oprócz Wana, który pełnił będzie funkcję producenta wykonawczego, zaangażowany jest także Julius Avery. To właśnie on stanie za kamerą filmu o przygodach Van Helsinga. Jak na razie fabuła produkcji i sposób wykorzystania kultowej postaci trzymane są w tajemnicy. Akcja rozgrywać ma się jednak w świecie słynnego łowcy. Scenariusz do filmu przygotował Eric Pearson. Obecnie Avery wprowadza do niego swoje poprawki.

Postać Van Helsinga po raz pierwszy pojawiła się w powieści Brama Stokera Dracula. Od tego czasu bohater ten wielokrotnie gościł na szklanym ekranie. Jednym z najpopularniejszych filmów z jego udziałem jest ten z 2004 roku, w którym w tytułowej roli wystąpił Hugh Jackman.

Źrodło: deadline