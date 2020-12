Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Armie Hammer zagra producenta "Ojca chrzestnego" w miniserialu o realizacji klasyka z 1974 roku 0

Wygląda na to, że Armie Hammer otrzymał od firmy Viacom, do której należy wytwórnia Paramount Pictures, ofertę nie do odrzucenia. Aktor wystąpi w miniserialu, który zaprezentuje nam kulisy powstania jednego z największych dzieł w historii kinematografii – Ojca chrzestnego.

Armie Hammer sportretuje na ekranie postać producenta Alberta S. Ruddy'ego w 10-odcinkowym miniserialu zatytułowanym "The Offer". Scenarzystą produkcji jest Michael Tolkin, który niedawno otrzymał nominację do nagrody Emmy za ceniony miniserial od Showtime – Ucieczka z Dannemory.

"The Offer" będzie przedstawiało kulisy pracy nad filmem Ojciec chrzestny pomiędzy producentem Albertem S. Ruddym, a reżyserem Francisem Fordem Coppolą. Tolkin i Ruddy będą pełnili funkcję producentów miniserialu wspólnie z Nikki Toscano i zdobywcą nagrody Emmy Leslie Greifem.

Produkcja ma się rozpocząć w przyszłym roku, kiedy CBS All Access zostanie przemianowany na Paramount+, a sama platforma zostanie wprowadzona na inne ważne rynki, takie jak Australia i Ameryka Łacińska.

Warto odnotować, że jest to drugi tego typu projekt powstający w Hollywood. Jake Gyllenhaal i Oscar Isaac mają zagrać główne role w filmie "Francis and The Godfather" autorstwa zdobywcy Oscara reżysera Barry'ego Levinsona.

Źrodło: Collider